Hockey in line, gli Snipers Tecnoalt espugnano Forlì 4-3

CIVITAVECCHIA – Importante vittoria nella terza giornata di campionato di serie B nazionale per gli Snipers TECNOALT che in quel di Forlì sconfiggono i padroni di casa per 4-3 grazie alla doppietta di Luca Tranquilli e le reti di Lepore e Mandolfo.

I civitavecchiesi, seppur privi degli infortunati Stefani, De Fazi e Mercuri si presentano alla gara determinati a vincere. Sblocca il match Lepore, abile a cogliere un suo stesso rebound, e raddoppia Luca Tranquilli con un tiro chirurgico. Prima della fine del primo tempo i padroni di casa accorciano grazie ad una dubbia superiorità concessa dagli arbitri. Nel secondo tempo ancora Tranquilli, su assist di Lepore, ristabilisce il doppio vantaggio ma il Forlì non molla e accorcia sul 3-2. Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto ma gli uomini di coach Gavazzi sono bravi a resistere, ad allungare sul 4-2 grazie a Mandolfo e solo negli ultimi secondi arriva la rete del definitivo 4-3.

Eugenia Pompanin: “È stata una partita molto combattuta dall’inizio alla fine e molto emozionante da giocare. Abbiamo dimostrato di saperci battere anche con le squadre più forti del nostro campionato e di meritarci un posto tra loro. Il Forlì è partito molto aggressivo, con tanti nuovi ragazzi da subito molto ostici e veloci. Noi ci siamo saputi difendere molto bene, anche se eravamo in pochi e non nel nostro campo, abbiamo saputo sfruttare le occasioni in modo cinico e siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo. Sono molto contenta di questo”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Stefano Cocino, Michelangelo Tranquilli, Luca Tranquilli, Riccardo Valentini, Manlio Mandolfo, Emanuel Serrano, Alessio Galli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

(foto di Maurilio mandolfo)