Hockey in line, gli Snipers TecnoAlt cadono in casa contro Forlì

CIVITAVECCHIA – Finisce con un’amara sconfitta la settima giornata del campionato nazionale di serie B di hockey in line per gli Snipers TECNOALT Civitavecchia. Al PalaMercuri gli ospiti della Libertas Forlì, secondi in classifica, vincono 4-3 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1.

La gara è stata combattuta, equilibrata e a tratti molto nervosa: a fare la differenza l’attaccante ospite Matteo Carboncini con una tripletta mentre i civitavecchiesi possono recriminare per le tante occasioni fallite.

A segno per i TECNOALT sono andati Luca Tranquilli nel primo tempo, su un pregevole assist di Mandolfo, Valentini nella ripresa ed Elia Tranquilli nel finale.

Riccardo Valentini: “Le partite con Forlì sono sempre equilibrate, combattute e decise da pochi episodi. Loro sono stati più bravi di noi a concretizzare le occasioni avute. È stata una partita intensa, siamo dispiaciuti di non essere riusciti a fare punti. Abbiamo ancora molti aspetti su cui lavorare”.

La formazione di serie B tornerà in campo domenica 9 gennaio, quando al PalaMercuri ospiterà i Corsari Riccione per il recupero della terza giornata.

(foto di Maurilio Mandolfo)