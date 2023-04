Hockey in line, gli Snipers sconfiggono senza problemi il Piacenza

CIVITAVECCHIA – Dodicesima giornata di campionato nazionale di serie B senza patemi per gli Snipers TECNOALT che al PalaMercuri sabato sera sconfiggono 8-1 (2-0) il Lepis Piacenza, guidato dalla vecchia conoscenza civitavecchiese Juraj Franko.

Il team di coach Gavazzi lascia il goalie titolare Pompanin a riposo precauzionale: al suo posto la giovane Mollica. I TECNOALT faticano a sbloccare la gara, pur non rischiando praticamente nulla, e chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Michelangelo Tranquilli e Lepore.

Nella ripresa, dopo il bello spettacolo artistico nell’intervallo eseguito dalle ragazze del pattinaggio artistico Cv Skating, arriva subito il 3-0, ancora una volta a firma Lepore, e da lì in avanti è Civitavecchia show.

Nei minuti finali esordio assoluto in serie B per la giovanissima portiera Francesca Borgi.

Primo gol in serie B per Daniele Ceccotti.

“Siamo stati bravi a lasciare facile una gara facile – afferma il presidente Valentini – riuscendo a lasciare il nostro portiere titolare a riposo e facendo giocare tutti gli effettivi a disposizione. Siamo stati bravi a non scomporci anche quando la gara non si sbloccava e ad attendere con pazienza il nostro momento. Sono punti importanti in chiave classifica, al PalaMercuri non dobbiamo sbagliare nulla per ottenere il miglior piazzamento play off possibile”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Tyler Lepore (2), Stefano Cocino (3), Michelangelo Tranquilli (1), Ravi Mercuri, Riccardo Valentini, Alessio Galli, Marco Stefani, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo (1), Daniele Ceccotti (1), Davide Ceccotti, Bernardo Meconi, Emanuel Serrano. Allenatrice: Martina Gavazzi.

(foto di Maurilio Mandolfo)