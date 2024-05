Hockey in line, gli Snipers Pizza a Volontà under 16 conquistano il pass per la final four scudetto

CIVITAVECCHIA – Un 1° maggio di soddisfazioni per le formazioni giovanili di hockey in line della Cv Skating. Si sono disputati infatti al PalaMercuri di Civitavecchia i quarti di finale delle categorie under 12 ed under 16.

Niente da fare per i giovanissimi dell’under 12 che al cospetto di una delle favorite alla vittoria dello scudetto finale, hanno ceduto per 7-4 e 12-4. Ma rimane comunque alta la soddisfazione per l’entourage nerazzurro perchè il gruppo griffato Pizza a Volontà aveva molti giocatori alle sue prime esperienze, un roster numericamente scarno e diversi atleti sotto età. Si chiude quindi ai quarti di finale il loro cammino, nettamente in crescendo nel corso dei mesi.

Due nette affermazioni invece per la formazione under 16 che ha sbaragliato 6-0 e 9-2 il Cus Verona. Grazie a questa netta e duplice vittoria il team delle coach Gavazzi e Giannini si contenderà l’11-12 maggio, proprio a Civitavecchia, lo scudetto tricolore.

“Siamo molto soddisfatti del percorso delle nostre giovanili – afferma il presidente Riccardo Valentini – sia per quanto riguarda l’under 12, che ha iniziato un nuovo ciclo ed è arrivata anche più in alto di quanto fosse lecito aspettarsi, sia per quanto riguarda l’under 16, che ha dimostrato una crescita impressionante e che ha sbaragliato senza problemi un avversario comunque competitivo come il Verona. Organizzare le finali a Civitavecchia è motivo di orgoglio, cercheremo di arrivarci con più formazioni possibili”.

I presenti:

UNDER 12: Flavio Lucignani, Simone De Meo, George Tirabassi, Dario Serafino, Matteo Ranzi, Chiara Meconi, Eileen Zou.

UNDER 16: Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni, Manuel Carannante, Gloria Padovan, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Leandro Galioto, Stefano Travaglione, Duc Tam Bernini, Desirè Capodimonte, Vanessa Moretti, Giulia Buzzi, Chiara De Meo.