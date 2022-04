Hockey in line, gli Snipers chiudono la regular season con una vittoria

CIVITAVECCHIA – Chiudono con una vittoria la propria regular season di serie B gli Snipers TECNOALT e grazie ai due punti conquistati arriva anche il quinto posto in classifica, ai danni del Modena.

I civitavecchiesi battono infatti l’Old Style Torre Pellice per 4-3 (2-1) ma per farlo sono necessari i tiri di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3 e dopo che l’overtime non aveva visto nessuna squadra realizzare la rete del successo. Ai penalty segnano Mandolfo e Galli, sbagliano i due tiratori piemontesi.

La cronaca del match ha visto i TECNOALT sempre in partita, seppur con i giovani inseriti a pieno regime nelle rotazioni di gioco a causa delle assenze di Stefani, Cocino e coach Gavazzi. Da segnalare il primo gol in carriera in senior per Bernardo Meconi, 15 anni compiuti da appena una settimana e subito schierato titolare dai civitavecchiesi. Le altre reti portano la firma di Valentini ed Elia Tranquilli.

“Abbiamo approcciato alla partita con la tranquillità di chi non ha niente da perdere e abbiamo giocato sereni e determinati – afferma Elia Tranquilli – come capitano devo fare i miei più sentiti complimenti ai nostri giovanissimi che schierati titolari, anche nei momenti topici del match, non hanno deluso le aspettative, andando a realizzare i rigori decisivi e tenendo testa ad avversari ben più esperti in overtime. Siamo poi tutti particolarmente felici per la rete di Bernardo Meconi, 15 anni compiuti da appena una settimana e già in rete all’esordio assoluto nei senior. Il quinto posto finale in regular season, calcolando l’età media molto bassa della squadra e gli enormi problemi che abbiamo avuto negli ultimi 3 mesi, non può che essere un ottimo punto di partenza per il futuro”.

(foto di Maurilio Mandolfo)