Hockey in line, Gianmarco Novelli convocato in nazionale maschile seniores

CIVITAVECCHIA – Convocazione di lusso per la Cv Skating: notizia di oggi infatti è la chiamata azzurra che è arrivata a Gianmarco Novelli, atleta classe 1995 nato e cresciuto sportivamente nella realtà civitavecchiese ed in questa stagione in prestito al Monleale in serie A. Per il veloce difensore nostrano la chiamata di coach Luca Rigoni, per un raduno di preparazione (14-16 ottobre ad Asiago) in vista dei Mondiali che si disputeranno in Argentina a inizio novembre.

“E’ una chiamata che ci rende orgogliosi – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – perchè Gianmarco è un prodotto del nostro vivaio, è sempre rimasto molto attaccato alla nostra società e tutt’oggi non perde occasione per allenarsi con i giovani ragazzi degli Snipers TECNOALT. Il grande merito di questa convocazione è suo: Gianmarco si è sempre allenato con grande convinzione, è uno sportivo modello e non ha mai smesso un secondo di dare il 100%. E’ un esempio positivo per i nostri ragazzi e tutti noi gli auguriamo le migliori fortune nella speranza che possa far parte della spedizione argentina”.