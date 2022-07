Hockey in line, fratelli Meconi convocati al raduno della nazionale under 16

CIVITAVECCHIA – La nazionale italiana di hockey in line ancora una volta attinge da Civitavecchia.

Sono stati infatti convocati per il primo raduno della nazionale under 16 i due fratelli Meconi. Bernardo (classe 2007) è stato anche premiato alle recenti finali nazionali come miglior giocatore del torneo; Ruggero (classe 2008) lo scorso anno si mise in evidenza come giocatore italiano più giovane della spedizione azzurra agli europei svizzeri under 16.

Il raduno si terrà dal 15 al 17 luglio a Roana (VI), l’Europeo 2022 si terrà dal 27 al 31 luglio a Valladolid (Spagna).

Per quanto riguarda la nazionale under 18, primo degli esclusi Manlio Mandolfo, indicato nel comunicato ufficiale come riserva a casa disponibile in caso di forfait dell’ultimo minuto.

“Faccio i complimenti a nome di tutta la Cv Skating ai ragazzi – afferma il presidente Riccardo Valentini – per il nostro club è grande motivo di orgoglio contribuire alla causa della nazionale italiana ed i due fratelli Meconi in questi anni hanno dimostrato una classe cristallina che è davvero invidiabile in tutta Italia. Spero che anche Mandolfo riesca ad aggregarsi alla spedizione azzurra: Manlio è stato un ragazzo esemplare durante tutto l’anno ed ha le carte decisamente in regola per far parte della formazione under 18″.