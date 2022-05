Hockey in line, finisce contro il Gorizia la corsa play off per gli Snipers VR3

CIVITAVECCHIA – Finisce contro il Fiamma Gorizia la corsa ai play off degli Snipers VR3. La seconda formazione senior della Cv Skating ha infatti perso domenica al PalaMercuri per 5-1 contro i forti goriziani. I civitavecchiesi avevano chiuso il primo tempo in svantaggio per 2-1 e solamente nei minuti finali, con i VR3 sbilanciati in avanti per cercare il pareggio, sono arrivate le reti della sicurezza per la formazione ospite.

“E’ stato un bel campionato – afferma il presidente Valentini – in cui i nostri ragazzi sono cresciuti di partita in partita e tenendo testa spesso a formazioni più blasonate. La seconda squadra senior si conferma una bella realtà: uno spazio utile per far giocare i giovanissimi che ancora non riescono ad essere titolari in prima squadra, per far giocare le “vecchie glorie” e le nostre bravissime ragazze. Contro Gorizia abbiamo fatto il possibile ma gli avversari si sono dimostrati più cinici sotto porta. Si chiude una bella stagione, complimenti a tutti”.

I presenti: Marco Cuculo, Davide Ceccotti, Samuele D’Angelo, Mattia Padovan, Marco Stefani, Michele Orlando, Fabrizio Ili, Alessandro Bruzzese, Dario Corati, Manuel Bruno, Manlio Mandolfo, Alessio Galli. Allenatrice: Martina Gavazzi.