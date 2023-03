Hockey in line femminile, una vittoria ed una sconfitta a Milano per le Snipers CRT

CIVITAVECCHIA – Una vittoria ed una sconfitta dalla trasferta di Milano, valida per il secondo concentramento di campionato femminile di hockey in line.

Le CRT arrivano all’appuntamento con un roster scarno, a causa di infortuni ed impegni di studio/lavoro.

Nella prima gara prestazione altalenante delle civitavecchiesi che dopo aver condotto a lungo la gara, passano in svantaggio. La reazione di orgoglio è evidente e le Snipersine trovano le reti per ribaltare il match da 0-1 a 2-1. Poco dopo però, uno svarione difensivo porta le milanesi a pareggiare: ai supplementari non segna nessuno, ai rigori ha la meglio il Milano.

Nella seconda gara contro il Bari, tutto facile per le ragazze di coach Gavazzi che battono 4-0 il Milano.

“Una giornata all’insegna di roster ridotti per tutte e tre le squadre scese in campo – afferma coach Gavazzi – nessuna scusa per aver mancato l’occasione di portare sei punti a casa. Contro Milano abbiamo alternato un buon gioco a momenti più caotici che il Milano ha saputo sfruttare. Il vantaggio conquistato a fatica nel secondo tempo dura poco più di un minuto, e si deve arrivare ai rigori per decidere le sorti della partita. Contro Bari la gara è a senso unico ma grazie alla buona prestazione del loro portiere De Stefano il passivo resta contenuto. Faccio i miei compimenti alle ragazze per aver saputo reagire alla prima sconfitta e aver condotto un’ottima seconda partita”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Mara e Michela Faravelli, Martina Succi, Eleonora Raia, Laura Giannini, Gloria Padovan.