Hockey in line femminile, Sniperine CRT vittoriose all’esordio in campionato

CIVITAVECCHIA – Esordio vincente per la formazione femminile di hockey in line della Cv Skating: le Sniperine, targate CRT, hanno sconfitto l’Hc Milano per 5-0 con tutte le reti siglate nel primo tempo. La formazione avversaria, guidata dal campione del mondo Martin Fiala, è una formazione con molte esordienti e ciò ha dato la possibilità anche al team civitavecchiese di far esordire le proprie new entry. Ben 3 infatti gli esordi assoluti per le Sniperine: Louise Ciucci, Giulia Buzzi, Gloria Padovan.

“È stato un bell’esordio sotto ogni aspetto – afferma il capitano Veronica Novelli – vincere e ritrovarsi con la propria squadra è sempre bello ma soprattutto sono contenta di aver visto tante nuove ragazze da parte di entrambe le squadre che fanno sperare ad una grande crescita per l’hockey femminile italiano”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Laura Giannini, Veronica Novelli (1), Martina Mori, Sara e Giulia Buzzi, Louise Ciucci, Rosaria Nambuletto, Aurora De Fazi, Gloria Padovan, Mara (1) e Michela Faravelli (1), Eleonora Raia, Martina Succi (1), Letizia Barocci (1), De Fazi Aurora. Allenatrice: Martina Gavazzi.