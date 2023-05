Hockey in line femminile, Sniperine CRT impegnate in semifinale scudetto a Milano

CIVITAVECCHIA – Tempo di finali nazionali in casa Cv Skating con le varie formazioni del club che hanno vinto le rispettive fasi zonali e stanno ora disputando le fasi post season per accedere alle finali scudetto.

Riflettori accesi sulle Sniperine CRT che domenica alle ore 19 saranno impegnate in quel di Milano nella semifinale scudetto contro l’Hc Milano. Il match sarà in gara secca e chi vincerà passerà il turno. Le meneghine hanno conquistato il vantaggio del fattore campo grazie al miglior piazzamento in regular season (seconde, le civitavecchiesi terze).

“Sarà un match molto difficile – afferma il presidente Valentini – Milano ci ha già sconfitto in finale di Coppa Italia, si è rinforzato in estate con acquisti decisamente importanti ed è intenzionato a vincere non solo nel settore maschile ma anche in quello femminile. Noi però saremo tutt’altro che vittime sacrificali: l’esperienza vissuta in Women European League ci ha permesso di confrontarci con i migliori club in Europa e mettere a punto qualcosa nei nostri meccanismi di gioco. In gara secca tutto può accadere: lo scorso anno per conquistare lo scudetto vincemmo sia in semifinale che in finale all’overtime, sintomo di quanto le fasi finali del campionato femminile siano in equilibrio e bastino piccoli dettagli a fare la differenza. Andremo a giocarci le nostre chance con convinzione”.

Le convocate: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Veronica Novelli, Mara e Michela Faravelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Martina Mori, Martina Succi, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Sara Buzzi. Allenatori: Riccardo Valentini e Martina Gavazzi.

Domani in pista per gli ottavi di finale nazionali anche i piccoli dell’under 12 targati Marco Liberati SRL. I giovani Snipers di coach Giannini saranno impegnati a Legnaro alle ore 14 e 17 contro i ragazzi di casa provenienti dalle società Fox Legnaro e Ghosts Padova.

Infine giovedì 18 maggio, alle ore 18 e 20.30, sarà la volta degli Snipers under 16 Marco Liberati SRL. I ragazzi di coach Gavazzi affronteranno gli ottavi di finale contro i Flying Donkeys Empoli.