Hockey in line femminile: Sniperine CRT a gonfie vele all’esordio in campionato

CIVITAVECCHIA – Inizia come meglio non poteva il campionato femminile per le Sniperine CRT. In trasferta in quel di Bomporto le ragazze guidate da coach Gavazzi ottengono due nette vittorie, al termine di due ben partite molto ben giocate dal punto di vista tattico, tecnico e fisico.

Ne derivano due vittorie senza discussione: 7-0 nella prima gara contro Ferrara e 4-2 nella seconda partita contro le padrone di casa del Bomporto.

“Le prime partite di campionato sono sempre difficili da affrontare – spiega il capitano delle Sniperine e della nazionale italiana, Veronica Novelli – abbiamo avuto la fortuna di averle già incontrate nella Coppa Italia quindi eravamo più preparate. Le squadre sono molto giovani ma si sanno difendere bene, abbiamo utilizzato quell’esperienza in più che avevamo per portarci a casa i primi 6 punti. Siamo molto soddisfatte della prestazione ma già concentrate sui prossimi appuntamenti di campionato”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Laura Giannini, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Martina Mori, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi