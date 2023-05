Hockey in line femminile, si ferma in semifinale la corsa scudetto delle Sniperine CRT

CIVITAVECCHIA – Niente bis. Si ferma in semifinale la corsa scudetto delle Sniperine CRT che in quel di Milano cedono alle padrone di casa per 1-0 al termine di una partita estremamente combattuta in cui una sola rete fa la differenza. Dopo la vittoria del titolo dello scorso anno, le civitavecchiesi devono quindi cedere il passo ad una fra Vicenza e Milano, qualificatesi alla finale.

LA PARTITA

Il match si apre con le civitavecchiesi chiuse in difesa e pronte a ripartire in contropiede. Nei primi minuti non succede nulla ma poi un ingenuo fallo dà una superiorità alle meneghine che cinicamente la sfruttano con una buona combinazione. Sarà la chiave di volta del match. Nella prima frazione la trama di gioco non cambia: Milano che attacca, senza scoprirsi, Civitavecchia che difende, senza rischiare.

All’intervallo i coach Valentini-Gavazzi decidono di cambiare subito strategia: la ripresa si apre con un forcing arrembante di Novelli e compagni che pressano a tutto campo e pur rischiando qualcosa, creano almeno 3 nitide occasioni da gol, ma il disco non gonfia la rete. Ghiotta la chance per la giovanissima Padovan (classe 2007) che a tu per tu con il goalie avversario, si fa ipnotizzare.

Il match non si sblocca e nonostante un evidente predominio territoriale nel secondo tempo, a vincere è il Milano.

IL COMMENTO

“Sapevamo che gare così importanti si decidono sui dettagli – spiega amareggiato il presidente/allenatore Valentini – e se lo scorso anno questi ci hanno arriso, stavolta siamo stati sfortunati. Abbiamo subito una rete in una delle pochissime occasioni create dal Milano mentre viceversa noi non siamo riusciti a concretizzare le limpide chance che le ragazze sono state brave a crearsi. E’ una sconfitta che fa male ma fa parte dello sport: di certo non andiamo a casa con il rimpianto di non aver dato tutto. Le ragazze ci hanno messo il cuore, anche se stavolta non è bastato. Faccio però i miei complimenti a tutte e sono sempre più soddisfatto dell’integrazione sempre maggiore fra le giovani leve e le ragazze più esperte del gruppo. Sono certo che questa è una squadra che ci darà ancora soddisfazioni in futuro e la Cv Skating conferma appieno la sua volontà di investire nel settore femminile, oltre che ovviamente in quello maschile e giovanile”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Veronica Novelli, Mara e Michela Faravelli, Eleonora Raia, Federica Ercolani, Martina Succi, Martina Mori, Gloria Padovan, Laura Giannini, Letizia Barocci, Sara Buzzi, Noemi Giannuzzi. Allenatori: Valentini/Gavazzi.