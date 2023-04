Hockey in line femminile, sconfitta bruciante per le Sniperine CRT

CIVITAVECCHIA – Sconfitta dolorosa per le Sniperine CRT impegnate a Torre Pellice nel campionato nazionale femminile. Le ragazze di capitan Novelli hanno ceduto per 2-1 contro le Old Style Torre Pellice al termine di una gara stregata.

Nonostante un ampio possesso disco e oltre 41 tiri in porta, a vincere sono state le avversarie. In rete per le civitavecchiesi Martina Succi.

“Partita non andata come speravamo – afferma la giocatrice Martina Mori – abbiamo avuto pieno controllo della partita e molte occasioni di andare a segno ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Molto brave, invece, le ragazze di Torre a capitalizzare i nostri errori. Nulla è compromesso, testa alla prossima gara”.