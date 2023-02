Hockey in line femminile, le Snipers CRT si fermano all’argento

CIVITAVECCHIA – Non arriva il secondo trofeo nazionale per la formazione femminile di hockey in line della Cv Skating.

Le civitavecchiesi, campionesse d’Italia in carica, orfane per infortunio del proprio capitano Veronica Novelli cedono infatti nella finalissima disputata domenica mattina a Vicenza all’Hc Milano per 3-0.

La gara si decide nel primo tempo: dopo una fase di studio con occasione per ambo le parti, a sbloccare la partita è una discesa personale di Rebecca Roccella che si ripete poco dopo. In powerplay arriva il 3-0 che taglia definitivamente le gambe alle ragazze di coach Gavazzi.

Nella ripresa il Milano difende con ordine, le Snipers CRT tentano in tutti i modi di scardinare la porta difesa da un’ottima Biondi ma la rete non arriva. E’ il Milano ad alzare la Coppa Italia 2023.

“Un rinnovato Milano ha premuto sull’accelleratore sin dai primi minuti mentre noi abbiamo stentato ad entrare in partita – afferma coach Gavazzi – abbiamo creato poche occasioni per impensierire l’estremo difensore Biondi e la reazione di carattere nel secondo tempo non è bastata per arrivare al gol. C’è molto su cui lavorare e confido che il campionato ci darà modo di rodare la squadra e ritrovare il gioco che ci ha permesso di vincere lo scudetto nella scorsa stagione”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Mara e Michela Faravelli, Martina Succi, Laura Giannini, Eleonora Raia, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Federica Ercolani, Martina Mori, Louise Ciucci, Noemi Giannuzzi. Allenatrice: Martina Gavazzi.