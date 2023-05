Hockey in line femminile, le Sniperine CRT chiudono la regular season con un doppio successo

CIVITAVECCHIA – Doppio successo per le Sniperine CRT che chiudono la regular season con una doppia vittoria sul campo di Bomporto (3-2, domenica 30 aprile) e Vicenza (1-0 dopo i tiri di rigore, lunedì 1° maggio).

Le ragazze di capitan Novelli chiudono comunque al terzo posto in classifica generale con 24 punti grazie alle contemporanee vittorie di Vicenza (26 punti) e Milano (25 punti) a dimostrazione di una classifica cortissima che ben rappresenta l’equilibrio fra le tre formazioni in causa.

Il weekend ha regalato comunque diverse soddisfazioni: nella vittoria a Bomporto, oltre alla doppietta della “solita” Raia, è arrivata la prima rete in carriera di Louise Ciucci, prodotto del vivaio civitavecchiese; nella seconda gara contro il forte Vicenza, Pompanin ha chiuso la saracinesca e la difesa ha ben funzionato.

“Erano gli ultimi impegni prima della Women European League – afferma il presidente Riccardo Valentini, in questa occasione anche allenatore – e devo dire che la risposta della squadra c’è stata. Le ragazze si confermano brave atlete in campo e un gran bel gruppo di amiche fuori e questo da soddisfazione. Si sono viste buone trame di gioco ed ottimi spunti in vista dei prossimi importanti impegni. Il terzo posto in classifica ci lascia un po’ l’amaro in bocca ma come abbiamo visto lo scorso anno gli scudetti si vincono ai play off e sarà nostra premura arrivare a quelle gare al 100% della condizione fisica e mentale. Le ragazze sono in crescendo e questo è positivo”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Mara e Michela Faravelli, Eleonora Raia, Martina Succi, Laura Giannini, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Martina Mori, Louise Ciucci, Federica Ercolani.