Hockey in line femminile, la Cv Skating chiede aiuto alla città per partecipare alla Coppa Campioni

CIVITAVECCHIA – Una richiesta d’aiuto alla città. E’ quella che sta facendo la Cv Skating, club locale di hockey in line e pattinaggio artistico, alle istituzioni e alla comunità di Civitavecchia.

Lo scorso anno infatti il team del presidente Valentini ha vinto un primo storico scudetto nel campionato di serie A femminile di hockey in line e come campione d’Italia in carica ha guadagnato il diritto a partecipare alla Coppa Campioni femminile che si terrà a Tres Cantos (vicino Madrid) dal 4 al 7 maggio 2023.

“Per partecipare però servono circa 7500 euro – spiega il presidente Valentini – cifra attualmente ampiamente al di fuori della nostra portata, specie perchè le casse della Cv Skating sono state drasticamente messe alla prova da un feroce caro bollette che ha consumato i nostri già esigui risparmi. Solamente pochi mesi fa, con orgoglio, fummo ricevuti all’aula Pucci per venire premiati alla presenza del consiglio comunale per intero, ricevendo i complimenti sia dagli esponenti della maggioranza che dell’opposizione per la vittoria del tricolore. Ringraziammo tutti, perchè sentire la città vicina è sempre un motivo di orgoglio e di vanto. Ora però siamo noi a dover chiedere aiuto: se non arriveranno aiuti dalle istituzioni o dalle aziende locali, è praticamente impossibile che riusciremo a partecipare. Si tratta di una trasferta importante, da affrontare con l’aereo, per difendere al meglio il diritto del club e delle ragazze di rappresentare l’Italia come campioni in carica. Sono costi che attualmente non possiamo sostenere: abbiamo già avvisato di questo il Sindaco Tedesco ed il delegato allo sport tramite email ma i tempi stringono: entro il 5 aprile dovremo comunicare ufficialmente la nostra iscrizione o la nostra rinuncia. Speriamo di riuscire a farcela”.

(Nella foto il team presente lo scorso anno a Ris Orangis (Parigi), quando le Sniperine CRT parteciparono alla Coppa Campioni 2022 in qualità di ripescate (finaliste di campionato e Coppa Italia).