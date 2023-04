Hockey in line femminile, due sconfitte per le Sniperine CRT

CIVITAVECCHIA – Due sconfitte su due gare per le Sniperine CRT nel concentramento di campionato femminile disputato al PalaMercuri.

Le civitavecchiesi, prive del portiere Pompanin e del difensore Mara Faravelli, hanno ceduto dapprima 4-1 alle Devil Girls Vicenza e poi 2-1 dopo i tempi supplementari all’HC Milano.

Nella prima gara, le civitavecchiesi passano in vantaggio in apertura di ripresa ma poi subiscono in rapida successione le reti della sconfitta. Nella seconda gara l’equilibrio regna sovrano, fino alla zampata vincente all’overtime delle ospiti. Da registrare il ritorno al gioco del capitano Veronica Novelli, dopo 3 mesi di infortunio.

“Sono state due gare intense – afferma il presidente Valentini – ed in cui abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. I campionati comunque si vincono ai play off, le gare di regular season servono a fare esperienza e a migliorarsi. Certo, avremmo preferito vincere, ma merito va anche alle nostre avversarie che sono state brave”.

Le presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Letizia Barocci, Laura Giannini, Martina Mori, Michela Faravelli,Federica Ercolani, Aurora De Fazi, Sara Buzzi, Gloria Padovan, Martina Succi. Allenatori: Martina Gavazzi e Tyler Lepore.

(foto di Maurilio Mandolfo)