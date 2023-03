Hockey in line femminile, doppio successo per le Sniperine CRT

CIVITAVECCHIA – Doppio successo e sei punti sui sei a disposizione conquistati per le Sniperine CRT, impegnate in quel di Bomporto per il terzo concentramento di campionato femminile.

Le civitavecchiesi hanno dapprima sconfitto per 3-0 le padrone di casa dello Scomed Bomporto e poi per 2-0 l’Old Style Torre Pellice. Mattatrice di giornata l’attaccante Eleonora Raia, autrice di 4 delle 5 reti civitavecchiesi. L’altro gol porta la firma di Laura Giannini.

A commentare il doppio impegno è la giovane portiera civitavecchiese, classe 2005, Giulia Mollica, che ha mantenuta inviolata la porta in entrambi gli incontri: “Sono state due belle partite, giocate con attenzione e voglia di vincere da parte mia e della squadra. La seconda partita è stata più movimentata: la difesa ha fatto muro e le nostre attaccanti cercavano un varco per segnare. Alla fine la voglia di riuscire ci ha fatto vincere e siamo molto soddisfatte dei 6 punti conquistati”.

Le presenti: Giulia Mollica, Mara e Michela Faravelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Martina Mori, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Martina Succi. Allenatrice: Martina Gavazzi.