Hockey in line femminile, doppio successo esterno per le Snipers CRT

CIVITAVECCHIA – Trasferta di successo per le Sniperine che vincono entrambi gli incontri in programma nel campionato femminile di hockey in line.

Sabato sera in quel di Milano le ragazze di coach Gavazzi hanno sconfitto con un netto 8-0 le avversarie dell’Hc Milano, guidate dalla vecchia conoscenza civitavecchiese Juraj Franko. Poker per capitan Veronica Novelli.

Domenica in quel di Torre Pellice le ragazze della Cv Skating hanno concesso il bis, battendo 2-0 le padrone di casa. Da segnalare il gol della giovane Rosaria Nambuletto.

Grazie a questi due successi le Snipers CRT sono al terzo posto in classifica, in attesa del doppio scontro al vertice in programma il 15 maggio al PalaMercuri.

Veronica Novelli: “È stato un bel week end. Nonostante la lunga trasferta ognuna di noi ha dato il suo meglio: nella prima gara abbiamo faticato all’inizio ad esprimere il nostro migliore gioco ma poi siamo migliorate. Nella seconda abbiamo giocato bene anche se il gol è arrivato con difficoltà. Sono contenta della prestazione di tutte le mie compagne e del fatto che abbiamo conquistato tutti i 6 punti in palio. Ora testa alle ultime due partite della regular season”.