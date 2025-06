Hockey in line femminile, anno magico per le Sniperine. E’ triplete

CIVITAVECCHIA – Si chiude nel migliore dei modi un anno magico per le Sniperine CRT.La formazione femminile di hockey in line della Cv Skating ribalta la serie di finale scudetto dopo il ko di gara 1, sconfigge due volte I Scomed Bomporto al PalaMercuri (4-0 sabato sera in gara 2, 2-0 domenica mattina in gara 3) e si laurea per la seconda volta nella sua storia campione d’Italia.

LE PARTITE

Il campo non lascia adito a diverse interpretazioni: le Sniperine sono le più forti.

In gara 2 l’inizio non è propriamente facile: le civitavecchiesi fanno la partita ma le avversarie in contropiede si rendono più volte pericolose ed in almeno due occasioni Pompanin fa la differenza tenendo il risultato sullo 0-0. Il match si sblocca con la prima superiorità numerica: è Barocci la più lesta ad infilare in rete il rebound che porta all’1-0. Neanche 30” dopo e le CRT piazzano l’uno-due da ko: Ercolani con un missile sotto l’incrocio segna il 2-0 (assist Padovan). Nella ripresa la gara è in discesa, le padrone di casa giocano sul velluto ed arrivano le reti ancora di Barocci e di Raia a chiudere il match.

Gara 3, giocata domenica mattina con un gran caldo, è la classica partita che vale una stagione. Il match è meno aperto e spettacolare di quello della sera precedente, i fischi arbitrali sono maggiori ma le occasioni da rete sono poche. Il primo tempo finisce 0-0 e con Civitavecchia avanti ai punti ma lo spettro del ko di gara 1 è ancora nell’aria. Ci pensa capitan Novelli a far esplodere di gioia un gremito PalaMercuri: l’esperto attaccante civitavecchiese approfitta di una ingenuità delle avversarie e con un gran tiro ad incrociare sigla l’1-0. Poi l’episodio che potrebbe cambiare il match: in seguito ad un fortuito scontro di gioco proprio capitan Novelli subisce una pesante espulsione definitiva ma le sue compagne di squadra reggono ben in inferiorità numerica e poi conquistano dei falli che consentono a Raia di sfoggiare la sua classe in superiorità, per il 2-0 che di fatto chiude l’incontro.

I COMMENTI

Veronica Novelli (capitano): “Vincere è sempre bello, questa squadra è come una famiglia e siamo tutte molto felici. Non abbiamo mai mollato, anche dopo il ko di gara 1, perchè sapevamo che le finali sono sempre partita a sè. Ci siamo dette di giocare con la testa dall’inizio alla fine, lo abbiamo fatto ed abbiamo vinto con merito”.

Eleonora Raia (capocannoniere dell’intera serie A): “Sono contenta per il mio contributo ma soprattutto sono contenta per la squadra. Dovevamo vincere, sapevamo che questo campionato era nostro e che non poteva andare a finire diversamente. Anche grazie al “fattore PalaMercuri” ed al caloroso sostegno del pubblico. Per il campionato femminile è raro avere gli spalti così pieni: ciò ha trasformato la finale in una festa ed è stata una grande emozione”.

Martina Gavazzi (allenatrice): “Abbiamo fatto un campionato perfetto, lo dicono i risultati. In gara 1 non abbiamo espresso il nostro miglior gioco ma le ragazze avevano il piglio giusto ed hanno affrontato gara 2 e gara 3 con il giusto atteggiamento. Eravamo la squadra da battere ed abbiamo confermato i pronostici, seppur in rimonta. In gara 3 abbiamo avuto non poche difficoltà, grazie anche alla bravura delle avversarie, ma le vittorie migliori sono proprio quelle in cui si soffre un po’. Dedichiamo la vittoria al nostro gruppo: è una squadra piccola ma è una grande famiglia”.

Riccardo Valentini (presidente): “Si chiude un’annata perfetta con la vittoria del campionato, dopo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. A vincere non ci si abitua mai ma non so in quanti si stanno rendendo conto della grandezza di queste ragazze che hanno cannibalizzato tutti i trofei in Italia. E’ un risultato del quale andiamo orgogliosi e che voglio condividere con la truppa dei volontari, sempre presenti, appassionati e competenti nella Cv Skating, e con i nostri sponsor, CPC e CRT su tutti, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”.

RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI

A fine partita sono state premiate della Cv Skating Eleonora Raia come top scorer dell’intero campionato (29 punti, di cui 19 gol e 10 assist) ed Eugenia Pompanin come miglior portiere (6 reti subite in 18 incontri).

Le presenti a gara 2 e gara 3:

Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Mara Faravelli, Martina Mori, Federica Ercolani, Martina Succi, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Sara Colonnelli, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi