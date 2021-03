Hockey in line. Doppia sconfitta per gli Snipers VR3

CIVITAVECCHIA – Doppia sconfitta per gli Snipers VR3, seconda formazione senior dei civitavecchiesi e militante nel campionato nazionale di serie C.

Al PalaMercuri i Pattinatori Sambenedettesi si sono imposti per 4-1 (1-1 il primo tempo) e per 4-2 (2-2 il primo tempo): si sono giocati andata e ritorno nella stessa giornata per ottimizzare i costi in virtù delle normative anti Covid vigenti.

In entrambe le gare gli Snipers hanno ruotato tutto il roster, dato ampio spazio anche ai giovanissimi e messo in mostra buone trame di gioco, cogliendo anche alcuni aspetti su cui migliorare. In rete sono andati Trotta (nella prima partita), Novelli Veronica e Ceccotti nella seconda partita.

“Siamo contenti che finalmente anche il campionato di serie C sia ripartito – spiega il presidente Riccardo Valentini – perchè questi ragazzi non hanno mai smesso di allenarsi, e bene, e si meritavano di giocare. Il confronto della partita è infatti fondamentale per trovare sempre nuovi stimoli e capire dove migliorare. In campo si sono viste due belle partite, combattute fino alla fine, ed i nostri ragazzi hanno ben figurato. Siamo soddisfatti della prestazione offerta”.

Il tabellino: Giulia Mollica, Gaetano Nambuletto, Samuele D’Angelo, Alessandro Bruzzese, Davide Trotta, Alessio Galli, Manlio Mandolfo, Mattia Padovan, Davide Ceccotti, Michele Orlando, Christian Carannante, Veronica Novelli, Laura Giannini, Emanuel Serrano, Rosaria Nambuletto, Marco Stefani, Sara Buzzi. Allenatore: Gianmarco Novelli.