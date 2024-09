Hockey in line, Cv Skating protagonista nella nazionale junior femminile

CIVITAVECCHIA – Si è conclusa lunedì l’edizione dei World Games 2024 di Roccaraso dedicata alla categoria junior femminile.

l’Italia, guidata dall’allenatrice della Cv Skating Martina Gavazzi, si è classificata quarta venendo beffata a fil di sirena nella finale terzo posto dalla forte Namibia.

Nonostante l’amaro finale rimane la soddisfazione per il Mondiale sopra le righe giocato dalle azzurrine, nelle quali militavano le atlete CV Skating Gloria Padovan (capitano delle azzurrine), Aurora De Fazi e la portiera Francesca Borgi.

“È stata una bellissima edizione – afferma il presidente della CV Skating Riccardo Valentini, a Roccaraso anche in qualità di responsabile delle squadre femminili italiane – perché le azzurrine hanno dimostrato una crescita esponenziale, hanno creato un gruppo molto unito e sul campo si sono battute come leoni. Peccato per il quarto posto finale, una vera e propria beffa, ma nello sport purtroppo sono cose che capitano. Siamo orgogliosi che la CV Skating abbia contribuito attivamente ai successi dell’Italia con i propri tesserati, il club sta lavorando bene e gli atleti con il loro duro lavoro portano alto i nostri colori e quelli degli azzurri”