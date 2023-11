Hockey in line, Cv Skating protagonista con il Lazio al Trofeo delle Regioni giovanile

Tanta Cv Skating nella selezione Lazio che nel weekend appena trascorso ha affrontato il Trofeo delle Regioni giovanile in quel di Forlì. Una tre giorni di gare, amicizia e divertimento hanno contraddistinto un evento che è sempre stato molto apprezzato e che negli ultimi anni, a causa della pandemia, la Federazione non aveva più organizzato.

CIVITAVECCHIA – “Siamo felici non solo dei risultati raggiunti – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – ma anche e soprattutto di aver visto tanta collaborazione all’interno della nostra regione, tanta amicizia fra i ragazzi e tanti visi sorridenti di molti giovanissimi che erano alla loro prima esperienza di questo tipo. L’aver giocato così tanto contribuisce sicuramente alla loro crescita: il Trofeo delle Regioni è sempre un’esperienza che rimane nel cuore e sono contento che l’evento sia ripartito. Ora sotto con i campionati nelle varie categorie”.

Questi i risultati ottenuti:

Lazio under 12 – terzo posto

Lazio under 14 – quinto posto

Lazio under 16: secondo posto

Femminile giovanile categoria F1: secondo posto

Femminile giovanile categoria F2: secondo posto

Questi i civitavecchiesi presenti nelle varie categorie.

I coach: Martina Gavazzi, Veronica Novelli, Eugenia Pompanin.

I giocatori: Chiara Meconi, Dario Serafino, Eileen Zou, Matteo Ranzi, Simone e Chiara De Meo, Samira Mercuri, Swami Tofi, Ludovica Giancola, Gloria Padovan, Desirè Capodimonte, Vanessa Moretti, Francesca Borgi, Giulia Mollica, Giulia Buzzi, Luis Tuduran, Leandro Galioto, Leonardo Pistola, Manuel Carannante, Ruggero Meconi.