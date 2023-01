CIVITAVECCHIA – Grinta e Cuore non bastano al Rugby Civitavecchia per battere il Fiorini Pesaro Rugby, che si impone per 25-14.

Una partita complessa dalle condizioni atmosferiche al limite quella andata in scena nelle Marche, con pioggia, vento, campo fangoso e un incontro molto tattico in cui entrambe le squadre hanno sofferto le temperature bassissime.

Il coach Tronca aveva chiesto per tutta la settimana passata di trovare la chiave di volta in trasferta e fare punteggio anche lontano dal “Moretti Della Marta”; il Rugby Civitavecchia, nonostante la partita persa e non avendo fatto punti, ha dimostrato di non aver più quel mal di trasferta che ha condizionato la squadra per tutto il girone di andata.

Dichiara coach Tronca: “Ho visto i mie ragazzi trovare quella grinta che fino ad oggi non vedevo. Una inversione di tendenza che chiedevo da tempo. Hanno combattuto bene senza risparmiarsi, siamo stati in partita fino alla fine”.

Un coach oggi diverso nell’analisi della partita che mai si era sentito: “Mi dispiace dirlo, mai mi ero lamentato dell’arbitraggio, anche se delle volte ho visto alcuni arbitri fare degli errori nel girone di andata nei nostri confronti , in questo caso la terna arbitrale ha condizionato la partita e di conseguenza il risultato, senza nulla togliere al Pesaro ed al suo roster e all’ottima scesa in campo”.

Da evidenziare in particolare che il fischietto odierno ha messo in una condizione di inferiorità il Rugby Civitavecchia a dieci muniti dal termine, con una espulsione molto contestata di Fraticelli per presa alta.

Il Rugby Civitavecchia giocherà la prossima partita il 29 gennaio in casa del Livorno Rugby in un match determinante per rimanere in serie A.

Il Civitavecchia dovrà affrontare il Livorno con assenze importanti, avendo ben tre titolari assenti per motivi lavorativi, ma anche se sarà una partita difficile filtra dell’ottimismo dal sodalizio biancorosso dopo il match di Pesaro.