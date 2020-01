Granfondo dell’Etruria, ecco il gilet scelto dagli utenti

CIVITAVECCHIA – Pochi giorni prima di Natale, sulla pagina Facebook della Granfondo dell’Etruria è stato lanciato un sondaggio che ha coinvolto tutti gli utenti, i quali hanno avuto la possibilità di votare il colore preferito del gilet antivento che sarà messo a disposizione nel pacco gara della manifestazione. Il sondaggio ha visto trionfare il colore verde, che è stato di gran lunga il preferito su quello arancione.

L’azienda Volata ha deciso di supportare la Granfondo dell’Etruria, che avrà luogo a Civitavecchia il prossimo 22 marzo, in quanto la manifestazione è decisamente innovativa. La gara sarà aperta ai soli equipaggi da 4 persone, che possono essere sia maschili che femminili o anche misti. Non vince un singolo, vince una squadra intera, e i quattro concorrenti dovranno procedere distanziati non più di 20 secondi l’uno dall’altro.

In nome di questo agonismo condiviso, per i primi 100 equipaggi che si iscriveranno, vi sarà a disposizione il gilet antivento, particolarmente utile anche il giorno della gara visto che la partenza e l’arrivo saranno alla Marina di Civitavecchia.

Partecipare alla Granfondo dell’Etruria, oltre ad essere un modo per pedalare ad una manifestazione innovativa, è anche un modo per aiutare il ciclismo giovanile, in quanto l’intero ricavato verrà messo a disposizione del Team Bike Terenzi, società che da marzo ricomincerà a gareggiare sia nella mountain bike che su strada, con l’obiettivo di costruire una squadra Juniores il prossimo anno.

Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili su https://terenziteam.com