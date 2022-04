Grandi risultati dal settore giovanile femminile dell’Asp

CIVITAVECCHIA – Con l’inizio della primavera l’ASP Pallavolo Civitavecchia inizia a raccogliere i frutti del lavoro svolto dall’inizio di questa stagione agonistica. Oggi facciamo il punto sul settore giovanile femminile che sta portando a casa risultati eccellenti. Lo staff tecnico, in costante miglioramento grazie al feedback che riceve dalle atlete, sta svolgendo davvero un lavoro straordinario. Uno staff tecnico che si contraddistingue per competenza, serietà ed empatia, coordinato dalla direzione tecnica di Giancarlo de Gennaro e formato da de Gennaro stesso, Barbara D’Agostino e Andrea Cernicchiaro. Ma entriamo nello specifico dei risultati conseguiti dalle singole formazioni giovanili

Under 13

Le nostre piccole atlete, al loro primo campionato 6×6 nel campo grande, sono attualmente terze e stanno lottando con il Tuscania Volley per il secondo posto. Solo una formula anomala per un campionato giovanile – ovvero far accedere alla fase regionale la prima della regolar season senza finali provinciali – priverà le nostre piccole atlete, in costante crescita e mai al completo nelle partite importanti, della più che meritata Final Four.

Under 14

Questa formazione si è qualificata alla Final Four territoriale del prossimo 10 aprile, vi giungerà da squadra imbattuta. Una marcia trionfale davvero unica quella delle ragazze della Under 14 che hanno lasciato al secondo posto la formazione nata dal locale consorzio formato dalle migliori atlete della Volley Academy e della CV Volley. Le nostre atlete disputeranno, in mattinata, la semifinale incontrando la seconda classificata dell’altro girone, poi, in caso di vittoria, disputerà, nel pomeriggio, la finale, che oltre ad assegnare il titolo promuoverà le campionesse territoriali alla successiva fase regionale ad otto squadre.

Under 16 (nella foto)

Prima fase di tutto rispetto anche per le ragazze della Under 16 che si son qualificate alla Final Four del prossimo 14 aprile, chiudendo la regular season imbattute e senza aver perso neanche un set. Queste stesse ragazze, in blocco e senza atlete sopra età, stanno disputando, in un crescendo che le sta avvicinando sempre di più alla salvezza, il campionato regionale di serie D.

Under 18

Anche la formazione Under 18 si è qualificata alla finale territoriale a tre squadre che si disputerà il prossimo 11 aprile. Dopo aver concluso la prima fase al secondo posto nel proprio girone, ha poi disputato e dominato un eccellente girone di semifinale contro la VBC Viterbo e il Montefiascone. Anche nel campionato Under 18, come del resto in tutti gli altri campionati giovanili, il territorio di Viterbo accede alla successiva fase regionale con una sola squadra.

“Centrare tre fasi finali su quattro – commentano dalla società rossoblu – l’under 13 esclusa solo per una formula senz’altro da rivedere, è un risultato davvero straordinario, che solo la nostra associazione in tutta la provincia è riuscita ad ottenere. Ora attenzione al dettaglio, tanto lavoro umile e duro in palestra e un pizzico di fortuna per lottare in tutte le finali giovanili per il titolo di campionesse territoriali e accedere alla conseguente fase regionale. Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie ad un presente e attento staff dirigenziale, Elia Pantalone e Marco Brancaleoni coordinano un grande numero di genitori per le partite casalinghe, le trasferte ed il buon svolgimento del lavoro in palestra. Uno staff impegnato su sei campionati ed una media di dieci partite a settimana, affiancando in maniera encomiabile lo staff tecnico, svolgendo un lavoro da dietro le quinte, ma non per questo meno importante. A loro in particolare, ma anche a tutti coloro che a vario titolo ci danno un fattivo supporto va il nostro sentito ringraziamento”.