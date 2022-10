Grande competizione nella quarta tappa del Campionato interregionale Team Roping centro-sud Italia

CIVITAVECCHIA – Domenica 2 ottobre, presso il centro ippico Winnie Dry Ranch di Diego Tiselli a Civitavecchia, si è svolta la penultima tappa del 1° campionato interregionale del centro-sud Italia di team roping. Tantissime le prese nelle varie discipline in gara alcune distanti tra loro per pochissimi centesimi di secondo.

Questa nel dettaglio la classifica della 4° tappa:

BREAKWAY ROPING:

1° classificata De Santis Simona con una presa valida e il tempo complessivo di 3”,22;

2° classificato Tasciotti Edoardo con una presa valida e il tempo complessivo di 6″.24;

DUMMY ROPING:

1° classificato il team composto da Morelli Caterina (header) e Tiselli Diego (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 20″.2;

2° classificato il team composto da Quaciari Stefano (header) e Allegrini Marco (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 21″.26;

2° classificato il team composto da Pasquarelli Marcello (header) e Pasquarelli Aida (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 21″.35;

TEAM ROPING:

1° classificato il team composto da Tiselli Diego (header) e Allegrini Marco (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 36″.11;

2° classificato il team composto da Pianelli Marco (header) e Marco Allegrini (heeler) con due prese valide ed il tempo complessivo di 44″.31;

3° classificato il team composto da Pasquarelli Marcello (header) e Ilaria Pianelli (heeler) con una presa valida ed il tempo di 7″.50;

“Dire che è stato emozionante sarebbe riduttivo”, il commento dei referenti di disciplina, regionale e nazionale, nonché organizzatori Pasquarelli e Tiselli. “E’ stata una tappa adrenalinica e senza esclusione di colpi. Tutti i cavalieri in gara si sono spesi al massimo delle loro possibilità al fine di racimolare più punti possibili in vista della finale e questo ha reso le tante ore di gara piacevoli per tutti i partecipanti e il pubblico sempre più numeroso”.

Grandi emozioni perciò si attendono per la finale che si terrà il prossimo 23 ottobre sempre al Winnie Dry Ranch a Civitavecchia a partire dalle h. 10.30 sempre con ingresso libero.