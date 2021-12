Gran colpo del Rugby Civitavecchia: ecco Facundo Forquera Yunes

CIVITAVECCHIA – Uno degli obiettivi del Rugby Civitavecchia è diventato realtà: Facundo Forquera Yunes è un nuovo giocatore del CRC. Il club biancorosso ha portato a termine una trattativa che procedeva segretamente e della cui esistenza erano a conoscenza in pochi. Nonostante il colpo, sicuramente ad effetto, i responsabili del Rugby Civitavecchia non si sbilanciano: “Rimaniamo con i piedi per terra, il nostro obiettivo è fare un buon campionato con i nostri veterani , i giovani ed il rinforzo”. Ma com’è nato e come si è concretizzato questo accordo? “Facundo Forquera Yunes si è dimostrato una persona umile, pronta a sposare il nostro programma societario, in base al quale, pur consci delle difficoltà, intendiamo riportare entusiasmo in una piazza che se lo merita”.

Chi è Facundo Forquera Yunes… Nato in Argentina a Febbraio del 1994 , Ruolo Flanker, Alto 1,92 , Peso 100Kg ha giocato prima di approdare al Rugby Civitavecchia al Club Universitario de Rosario (U.R.R. Argentina)

– Membro della squadra locale (U.R.R) nel Torneo Nazionale Interprovinciale dell’Argentina dei sette della Repubblica n° 31 (Torneo Argentino).

– Campione sette Gold Beach Cup a Miramar con Heineken 7

– Capitano dei Sette Selezionati di Rosario e Club Universitario Rosario

Arrivato direttamente dall’Argentina subito in allenamento al Campo Moretti Della Marta.

I coach visionandolo hanno visto le sue ottime qualità in touche, placcaggio, una forte mobilità ed buona tenuta in mischia. Dal sodalizio garantiscono che è stata una ottima scelta e questo il campo lo confermerà presto.