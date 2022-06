Gli under del Civitavecchia Rugby si preparano per il Torneo nazionale Città di Segni

CIVITAVECCHIA – Una settimana intensa di preparazione quella che dal 13 al 18 giugno aspetta le giovanili Under 7–9–11-13 del Rugby Civitavecchia, attese il 19 giugno dall‘8° Torneo Nazionale di Minirugby Città di Segni – 1° Trofeo Mario Fagiolo.

“Gli allenamenti pre-torneo hanno lo scopo lo scopo di far prendere confidenza ai giovani rugbisti con le loro capacità e di capire la crescita e l’impegno che richiederanno le partite che li attendono – commentano dalla società – Per i tecnici sarà lo spunto per chiarirsi su cosa lavorare in preparazione delle partite ufficiali. Quello però che è chiaro a tutto il Team è che al di là dei risultati e dei piazzamenti i ragazzi dovranno divertirsi. Lo spirito di sport che anima il Rugby Civitavecchia insegna ai suoi atleti che, oltre alla competizione, ci sono altri valori di cui farsi portavoce in campo e fuori. Valori legati al coraggio, al rispetto delle regole, all’onore riservato all’avversario, al gioco di squadra, al divertimento, alla sportività e al raggiungimento degli obiettivi. I giocatori accettano le regole, rinunciando a scorrettezze e vittimismo. L’atteggiamento più efficace è quello che vede mamma e papà supporters del figlio nel Rugby: presenti, ma in uno spazio circoscritto, senza invadere quello del giovane atleta. Le parole chiave che un genitore deve seguire per diventare supporter sono fiducia e rispetto, perché credere davvero nei propri figli e nelle loro capacità sportive contribuisce a renderli vincenti”.

Ed allora gran preparazione perché le Under 7–9–11-13 del Rugby Civitavecchia andranno a giocare il 19 Giugno a Segni…