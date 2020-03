Gli Snipers tornano dai Castelli con tre punti

CIVITAVECCHIA – Buona vittoria per gli Snipers TecnoAlt che in casa contro i Castelli Romani vincono per 6-2 al termine di una partita combattuta. Non propriamente brillante la partita dei civitavecchiesi che ottengono comunque i 3 punti in palio e fanno ruotare tutti gli effettivi a propria disposizione.

Doppietta per il 18 enne Marco Stefani, reti per Gianmarco Novelli, Ciro Zaccaria, Stefano Cocino e Elia Tranquilli. Ottima la prova fra i pali di Pompanin.

“A volte va bene anche giocare male ma vincere – afferma il presidente Riccardo Valentini – e quindi benvengano i 3 punti. Dobbiamo migliorare ancora sotto molto aspetti, faremo del nostro meglio per arrivare pronti ai play off”.

Nell’intervallo molto apprezzata l’esibizione delle Roller Fairies, le ragazze del pattinaggio artistico della Cv Skating.

