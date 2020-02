Gli Snipers “Pizza a Volontà” under 12 sempre in testa alla classifica

CIVITAVECCHIA – Si confermano in testa alla classifica gli Snipers “Pizza a Volontà” under 12.

I piccoli atleti, allenati da coach Gavazzi, hanno giocato domenica in quel di Campomarino due partite, raccogliendo una vittoria per 11-2 contro Bari ed un pari per 7-7 contro i padroni di casa del Kemarin. La formazione rimane saldamente in testa alla classifica ed è già qualificata per le finali nazionali di categoria, che si disputeranno a maggio.

“Nonostante le numerose assenze fra influenze, motivi scolastici e a causa della lunga trasferta – spiega il presidente Riccardo Valentini – abbiamo ottenuto altri due risultati positivi e fatto esordire in maniera assoluta piccoli atleti da poco avvicinati all’hockey. E’ stata una bella domenica di sport e divertimento, dove oltre a disputare due buone gare abbiamo continuato il processo di integrazione dei nuovi ragazzi con il nucleo storico dei componenti della squadra. Siamo molto soddisfatti per come sta proseguendo la stagione agonistica”.

Gli atleti presenti: Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Gloria Padovan, Leonardo Pistola, Manuel Carannante, Luis Tuduran, Leandro Galioto.