Giovanili CRC: i risultati del weekend

CIVITAVECCHIA – Altro weekend ricco di partite interessanti e prestazioni convincenti per le giovanili del CRC.

UNDER 8. Domenica scorsa al raggruppamento sul campo del Civita Castellana l’Under 8 ha portato a casa il risultato pieno con grande soddisfazione e divertimentma sempre sotto gli attenti consigli dei coach Diottasi, Cosimi e Di Leva.

UNDER 10. Sempre domenica l’under 10 del CRC a Civita Castellana, sotto l’attenta guida degli allenatori hanno giocato dimostrando tecnica e spirito di squadra, portando a casa la soddisfazione di aver saputo mettere in pratica gli insegnamenti settimanali. I ragazzi dei coach Felice Raponi, Stefano Pergolesi e Federico La Rosa sono pronti ad un’altra settimana di allenamenti.

UNDER 14. Al Moretti della Marta sabato scorso si sono affrontate le formazioni Under 14 del Crc e delle Fiamme oro 2 (nella foto), dando vita ad una contesa vivace, agonisticamente valida. Per i biancorossi discreta la fase offensiva e di sostegno, qualcosa da rivedere invece sotto la aspetto difensivo. Ora nuova settimana di intensi allenamenti sotto l’attenta direzione tecnica dei coach Crinò, Montana Lampo, Compagnucci e Caprio per affinare la tecnica e migliorare l’intesa.

UNDER 18. Infine partita mai in discussione quella di Domenica scorso per il campionato Under 18 tra le fiammeoro/crc vs Cisterna Rugby al Campo Moretti della Marta di Civitavecchia. I ragazzi hanno dominato per l’intera partita sia in fase difensiva che in attacco, mostrando grande temperamento con fasi di gioco gestite sempre con disinvoltura e attenzione. Finisce a favore delle fiammeoro/crc sul Cisterna Rugby per 73 a 10.