Gioacchini: “Nino Benvenuti un grande campione ed una grande persona che ho conosciuto molto bene”

CIVITAVECCHIA – Dal Proff. Arnaldo Gioacchini riceviamo e pubblichiamo:

“L’istriano Nino Benvenuti non è stato solo un grande Campione di Pugilato ma è stato anche una Grande e Simpatica Persona che chi scrive ha conosciuto molto bene fin dai suoi esordi olimpici, la grande olimpiade romana del 1960, nella quale vinse addirittura il titolo olimpico dei pesi welter. Il Collega Giornalista Salvatore (detto Rino) Tommasi, uno dei più grandi esperti di pugilato e di tennis, nato a Verona e morto a Roma recentemente ( 8 gennaio 2025) dal 1959 al 1970 fu, con la sua ITOS, un grande organizzatore di pugilato, a livello internazionale, in particolare con delle interessantissime riunioni di questa specialità che si tenevano al Palazzo dello Sport di Roma all’EUR nelle quali fece emergere ed affermare anche sia De Piccoli che Rinaldi. Personalmente lavoravo, giornalisticamente parlando, alla pagina sportiva della “Voce Repubblicana”, pagina sportiva che era condotta da Alberto Bicchielli, il quale collaborava anche con la RAI, mentre il quotidiano, che allora tirava 35.000 copie, era diretto da Pasquale Bandiera, aveva come Capo Redattore Mario Di Bartolomei e segretario di redazione Mario Tizi. Il tutto si svolgeva in una bella sede in via Tomacelli (ove mi recavo in bicicletta da Monteverde Vecchio) nel cuore di Roma, ed il giornale vedeva la luce, a pochi metri dalla redazione nella tipografia di largo Goldoni. Avendo fatto sport, in particolare atletica leggera, mi sembrò logico iniziare con la redazione sportiva, fra l’altro scoprii di essere piuttosto bravo sulla pagina in tipografia insieme ai tipografi che, ovviamente, in ore differenti, facevano anche altri quotidiani e riviste varie. La “Voce” mi accreditò alla ITOS per cui seguii tutti i suoi eventi pugilistici dal 1962 al 1968 compreso, e quindi ebbi modo di seguire, molto bene, la parte, più importante, della carriera del grande pugile Nino Benvenuti, con il quale dialogai, molte volte ed a lungo negli spogliatoi (in particolare quando sconfisse sia Griffith che Mazzinghi) scoprendo, man mano, che oltre ad essere un grande campione (basti dire che fu campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967 e campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970) era pure una gran Persona, molto intelligente, preparata ed acuta come poche altre che ce ne erano allora in tutti i campi sportivi e non. Ora Nino, che ha avuto, dopo aver lasciato il pugilato, anche una buona attività cinematografica recitando però in soli tre film, anche insieme ad un’altra Gran Persona che ho ben conosciuto e si chiamava Giuliano Gemma, ci ha lasciato, con grandissimo rammarico da parte di tutti, ed in particolare di chi lo ha ben conosciuto come me, il 20 maggio u.s. all’età di 89 anni. Ricordiamo anche che a Genova, il 30 novembre 2019, Giovanni Benvenuti detto Nino, venne insignito, fra i tanti riconoscimenti che ha avuto, anche del titolo di Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport, con il patrocinio dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) è un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI tra le più importanti d’Italia”