Gianluca Magnante regala alla Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini il titolo nazionale di ciclocross del Centro Sportivo Italiano

SANTA MARINELLA – La domenica perfetta per Gianluca Magnante e per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che si conferma ad alti livelli nel ciclocross e lo ha fatto anche stavolta in uno degli appuntamenti invernali più ambiti di fine stagione: i Campionati Nazionali Ciclocross sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano andati in scena nelle Marche a Sant’Elpidio a Mare.

La sua vittoria nella categoria élite sport non è mai stata messa in discussione nonostante il percorso abbastanza esigente e il terreno pesante per la pioggia caduta la notte prima della gara.

“Una dedica speciale al presidente Stefano Carnesecchi, a tutta la squadra e ai miei genitori. Un tracciato bello e tosto dove si rischiava più volte di scivolare ma ho preparato bene questo appuntamento. Sono un corridore abbastanza esplosivo ed è per questo che oltre al ciclocross riesco a dare il meglio nelle gare a cronometro dove ho già vinto diversi titoli nazionali in seno al CSI” ha dichiarato Magnante, classe 1995, da Cave alle porte di Roma.

“Una lunga ed estenuante giornata ben ripagata dalle emozioni e dalla grande soddisfazione che ci ha regalato il nostro Gianluca Magnante – ha commentato il presidente Stefano Carnesecchi – al quale faccio i complimenti del tutto speciali perché è l’unico esponente del team che ci rappresenta in tutte le discipline del ciclismo tra cronometro su strada, ciclocross e mountain bike. Questo titolo nazionale ci dà lo slancio per contare di un organico completo su tutti i terreni e per ricambiare la fiducia degli sponsor, nonostante il momento storico difficile che stiamo ancora attraversando con la pandemia”.