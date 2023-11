Firmato accordo tra Rugby Civitavecchia & Giuliani Ortopedia: “ Rugby & Postura”, al centro di tutta la pratica sportiva”

CIVITAVECCHIA – Una nuova sinergia che sigla una comunità di intenti e l’impegno a guardare ai rugbisti biancorossi, al futuro della pratica sportiva.

Firmato il protocollo d’intesa che vede insieme il Rugby Civitavecchia e Giuliani Ortopedia con l’obiettivo comune di promuovere, favorire, sostenere la pratica rugbistica, con particolare attenzione alla prevenzione posturale. In sinergia si attiveranno nell’interesse dei praticanti e delle comunità locali, sostenendo l’iniziativa “Rugby & Postura” un binomio inscindibile per una preparazione fisico-atletica-sportiva di alto livello.

Il D.S. Domenico Nastasi del Rugby Civitavecchia:

“Sigliamo un accordo voluto e perseguito con un partner d’eccezione, su comuni intenti. Siamo fortemente convinti che il Rugby renda più forti, così come le alleanze per divulgarne la prevenzione con una attenta analisi posturale con esami non invasivi”.

La responsabile della Giuliani Ortopedia Veronica Santomauro:

“ Mettiamo a disposizione volontariamente e gratuitamente la nostra conoscenza nella prevenzione della salute a tutti i rugbisti del CRC perché crediamo che questo accordo sull’esame Rugby & Postura, attraverso la baropodometria statica e dinamica, la stabilometria, l’esame computerizzato, permetta agli atleti di avere un programma di screening altamente specializzato, attento alle innovazioni tecnologiche del settore sportivo”