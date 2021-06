Fine settimana scoppiettante per le due Under 16 Fiammeore/Crc

CIVITAVECCHIA – Fine settimana scoppiettante per le giovanili del CRC.

Di scena nel pomeriggio di sabato 5 giugno l’Under 16 Fiammeoro/Crc 2 nella splendida struttura del “Sport scuola di Rugby Attività polivalenti” del Rugby Roma Olimpic Club 1930. Anche se in ranghi ridotti per la mancanza di alcuni atleti avversari, si è svolta una partita divertente che ha messo in risalto la preparazione atletica della formazione romano-civitavecchiese. Da segnalare l’esordio in campo di alcuni atleti delle Fiammeoro/Crc che per la prima volta si cimentavano in un incontro di rugby.

Il coach Zitelli: “Lo scopo di queste partite è quello di orientare l’attività di un gruppo, consolidarlo e terminare con l’obbiettivo di passare una vacanza con una base mentale pronta per la nuova stagione sportiva 2021-2022“.

A chiudere il weekend, nella giornata di domenica, l‘Under 16 Fiammeoro/Crc 1 nell’incontro con FTGI Lions Alto Lazio al Quatrini di Viterbo; match arbitrato dall’ottimo Petrolito Lorenzo che non ha avuto storia fin dall’inizio. La preparazione atletica e psico-fisica della Under 16 nostrana 1 ha prevalso sugli avversari che hanno provato inutilmente a fermare la mole di gioco espressa dagli ospiti. Coach Zitelli, soddisfatto dei propri ragazzi, ha chiesto attenzione fino alla fine dell’incontro e nel secondo tempo si sono concordate delle formazioni miste per far vivere ad entrambe le squadre un momento di maturità sportiva votata all’importanza socio-culturale, che influenza tanto la sfera sportiva quanto quella educativa.

Appuntamento a domenica 13 giugno quando le Under 16 Fiammeoro/Crc 1 & 2 incontreranno al “Natali” il Colleferro Rugby 1965 e all’“Acquedotti” la ASD Appia Rugby.