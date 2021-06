Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Volley Civitavecchia Academy

CIVITAVECCHIA – Sveglia di prima mattina per tutto lo staff del Volley Civitavecchia Academy e appuntamento al Parco Uliveto per preparare in maniera capillare la manifestazione “Volley S3 al Parco” indetta a livello nazionale dalla FIPAV.

E se l’ intento era quello di portare tanti bambini e ragazzi a giocare all’aria aperta si può sicuramente dire che sia perfettamente riuscito: a partire dalle ore 10, infatti, un centinaio di bambini iscritti con la giovane Società si sono infatti riversati nei due campi presenti nella struttura dando vita ad appassionanti sfide di volley 3×3, nonché percorsi motori con elementi dei basket, calcio e, ovviamente, pallavolo.

Raggiante il direttore sportivo della Società Monica Albani: “E’ stata davvero una grande mattinata di sport e condivisione, spero che finalmente i nostri bambini abbiano potuto divertirsi tutti insieme lasciandosi alle spalle tutte le paure e le angosce degli ultimi tempi. Ringrazio tutte le famiglie che ci hanno accordato la loro fiducia in questi mesi difficili, abbiamo sempre cercato di fornire loro il miglior servizio possibile come testimonia il fatto, caso più unico che raro, di non aver mai “subito” quarantene in questo terribile periodo. E questo ci inorgoglisce enormemente. Ringrazio inoltre tutti i nostri tecnici, i nostri Sponsor, i Dirigenti della Società nonché il Comune di Civitavecchia – presente il Delegato allo Sport Matteo Iacomelli – e i gestori del parco Uliveto per averci ospitato”.

Appena il tempo di salutare i bambini e le famiglie e via di corsa alla volta di Tolfa dove alle ore 12,15 erano prevista le Finali Regionali OPES: nella prima gara, l’Under14 femminile della Academy affrontava il Civitavecchia Volley. Vicecampioni regionali per le atlete giallonere nella categoria U14F, incredibilmente sconfitte sul filo di lana al termine di una partita dominata per lunghi tratti ma comunque equilibrata. ”Ci è probabilmente mancata lucidità e freddezza nei momenti decisivi – afferma il Presidente Piendibene – Siamo comunque molto orgogliosi dei risultati raggiunti grazie allo staff tecnico guidato dal responsabile del settore agonistico Giuseppe Ruggiero che ha lavorato davvero bene su ogni singola atlete e con miglioramenti evidenti per tutto il gruppo squadra.”

Lo stesso Ruggiero conduce nel primo pomeriggio la squadra Academy della Under12 mista verso il titolo di campioni regionali in questa categoria: vittoria netta e mai in discussione per le Ragazze Academy nonostante più giovani e senza maschietti in squadra. Stanco ma felice Ruggiero finalmente si può rilassare: “E’ stata una giornata fantastica, iniziata con tanti bimbi al parco e terminata con questa bellissima vittoria della Under12, Campionesse Regionale Opes. Ora sotto con gli ultimi ma importanti impegni di stagione: dobbiamo ancora affrontare la finale Provinciale Under13 e Under15 femminile Fipav e terminare le gare delle nostre 3 squadre iscritte al campionato U12 femminile del 3×3 dove rischiamo di arrivare nei primi tre posti Provinciali, senza tralasciare i maschietti della Under12 e della Under13 che si stanno egregiamente comportando nei loro rispettivi campionati”.