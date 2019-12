Finale emozionante per il Campionato Regionale Team Ropig Classic 2019

2° CLASSIFICATI:

HEELER Diego Tiselli in sella a Jack;



CATEGORIA STEER STOPPING (CLASSIFICA DI TAPPA)

1° CLASSIFICATO: Claudio Costa in sella a Rooster Dun;

2° CLASSIFICATO: Francesca Alunni in sella a Birmania;

3° CLASSIFICATO: Noemi Loi in sella a Colonel;

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO REGIONALE W.D.R. TEAM ROPING CLASSIC 2019:

CATEGORIA TEAM ROPING:

CHAMPION HEADER: Francesca Alunni; CHAMPION HEELER: Diego Tiselli; RESERVE CHAMPION HEADER: Diego Tiselli; RESERVE CHAMPION HEELER: Noemi Loi;

CATEGORIA STEER STOPPING:



CHAMPION: Claudio Costa; RESERVE CHAMPION: Noemi Loi;

Nomi vecchi e nuovi in questa classifica che stanno a dimostrare il duro lavoro svolto e la costanza messa in campo da tutti i ropers “veterani” e non durante tutto l’anno, che non hanno mai mollato un momento la presa lottando tappa dopo tappa per arrivare alla conquista del prestigioso titolo di campione regionale.

“Non poteva concludersi in modo migliore questa quarta edizione e io sono fiero di tutti i miei allievi che hanno affrontato ogni difficoltà con il massimo dell’impegno e vorrei ringraziare di cuore tutto lo staff del Winnie Dry Ranch, ropers e non, che si sono prodigati per la riuscita di questo evento”: queste le parole a caldo del campione e istruttore federale Diego Tiselli che anche quest’anno conclude un percorso costellato di grandi soddisfazioni dando appuntamento al prossimo anno con la quinta edizione e tante altre entusiasmanti novità.