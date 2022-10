Finale campionati italiani di società: risultato storico per gli U18 della Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Lo stadio Compolmi di Abbadia San Salvatore (Si) è il teatro della finale B dei Campionati Italiani di società del gruppo Tirreno, con 11 squadre a contendersi la scalata alla classifica. La Tirreno Atletica Civitavecchia, insieme alle squadre romane della RomaAcquacetosa e dell’Acsi Campidoglio Palatino, alle due squadre livornesi, Pisa, Imola, Lucca, Sassari Grosseto e Arezzo hanno sfidato un meteo inclemente, scrosci di pioggia e banchi di nebbia improvvisa che hanno messo a dura prova la resistenza dei ragazzi. Prova superata egregiamente, tanta è stata la determinazione per portare a termine il mosaico delle 18 gare necessarie a concorrere all’inserimento in classifica.

Solo 60 squadre in Italia hanno accesso alle finali tricolori, la Tirreno Atletica Civitavecchia si piazza in 58^ posizione dopo le fasi preliminari che si sono svolte sui campi laziali nel periodo tra maggio e luglio e al termine della due giorni scala vertiginosamente la classifica giungendo fino al 33^ posto.

I ragazzi biancoazzurri, nel raggruppamento partono dalla 10^ posizione e concludono i due giorni di gare conquistando la 6^ posizione. Si torna a casa con un nuovo Trofeo, che sarà esposto sì in bacheca a rimpinguare la Storia della nostra grande Società con i tanti altri e rimarrà impresso nella mente di ognuno di loro.

DOPPIETTA DOLCI: doppio argento per Leonardo Dolci, 3000m in 9’27”96 e i 2000 siepi in 6’43”77;

DALLA PISTA: bronzo nei 400m per Joel S. Calbi in 52”80 e nei 200m è 4^ in 23”53; 100m con Gabriele Tarricone in 12”06 che è 7^; 800m al PB con Gioele Romiti in 2’07”54; 1500m sono affidati a Daniele Mellini con un grande giro finale afferra il bronzo in 4’28”58.

OSTACOLI: le gare più ostiche coperte da Fabio Massimo Baliva nei 110 hs in 20”54 e i 400hs con Mellini in 1’06”87

LANCI: Daniele Cersosimo sigla i pb sia alla pedana del peso con 8,98m ed è 6^, sia al disco con 22,39m ed è 4^. Gioele Romiti scaglia il giavellotto alla misura di 21,26m e Simone Spurio copre la gara del martello con la misura di 13,26m

SALTI: Gabriele Tarricone è 4^ con 1,76m nel salto in alto, Matteo Testi è 9^ nel salto in lungo con 4,71m e Simone Spurio punta al salto triplo con la misura di 9,37m ed è 9^

STAFFETTE: nelle 4×100 per Pronunzio Francesco- Testi Matteo-Tarricone Gabriele -Calbi Joel con 48”11 e la 4×400 con Testi Matteo – Baliva Fabio Massimo – Mellini Daniele – Dolci Leoardo corre in 3’39”58, due 4^ posti e gli ultimi 16 punti utili per conquistare il 6^ posto in classifica finale. Una grande festa per i ragazzi, una grande soddisfazione per i tecnici che da ogni punto del campo non hanno mancato con il loro sostegno: Claudio Ubaldi, Lorenzo Patanè, Federico Ubaldi, Alessio Mangano e Massimo Dolci, con la sezione lanci curata da Mauro Leoni.

“Due giornate memorabili per tutti noi e che rimarranno ricordi indelebili per il futuro nei ragazzi. Condizioni avverse del meteo con piogge copiose e forti raffiche di vento nella prima giornata e nebbia nella seconda hanno messo a dura prova tutti gli atleti in gara. I nostri rappresentanti ne sono usciti alla grande tirando fuori tutta la grinta e la determinazione di cui erano capaci e andando oltre ogni aspettativa – afferma il Presidente Claudio Ubaldi – La staffetta finale che avrebbe sugellato il 6° posto finale è stata corsa dai 4 frazionisti con il cuore, sospinti dal tifo dei compagni di squadra che a bordo pista li incitavano a gran voce. L’abbraccio finale tra il quartetto in gara ed i compagni a bordo pista, appena passato l’arrivo, è la sintesi perfetta di queste due giornate. Un risultato storico per la nostra società condiviso con tutti coloro che, quotidianamente, portano avanti i nostri ideali di sport, questi dieci ragazzi hanno dimostrato l’importanza di avere una società alle spalle che lavora per loro e con loro. Allenatori, atleti, staff, genitori, grazie”.

Patrizia Rotolo-ASD Tirreno Atletica Civitavecchia