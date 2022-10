Esordio vincente per il Rugby Civitavecchia: battuto il Livorno per 23-17

CIVITAVECCHIA – Esordio in campionato vincente per il Rugby Civitavecchia che nella prima giornata di serie A girone 3 al “Moretti Della Marta” batte il Livorno Rugby per 23-17. Una vittoria dedicata alla Signora Gabriella Gatti, mamma di Andrea e Stefano D’Angelo, a cui è stato dedicato un minuto di silenzio prima dell’inizio del match.

Partita iniziata male per i biancorossi che hanno la peggio nei primi minuti di gara con ben due mete da parte dei biancoverdi per il 14-0 ospite. Insomma un inizio gelido dal punto di vista del gioco con un clima al contrario ottimo dal punto di vista meteorologico così come quello dei sostenitori accorsi al Moretti Della Marta. Il Civitavecchia inizia a macinare gioco e si porta in parità 14 a 14 con i piloni Centracchio e Moreno con mete trasformate da Beltramino; alla fine si chiude il primo tempo con un calcio da 3 punti dei toscani in vantaggio quindi di 17 a 14. Inizia il secondo tempo e la chiave della partita sono tre calci di punizione di Beltramino che portano di il Civitavecchia in vantaggio 23 a 17; a quel punto il punteggio non cambia più. In campo tanti giovani dal primo minuto per il Rugby Civitavecchia, frutto delle scelte ed indirizzi dettate dal club già ad inizio precampionato. Il ritmo e l’aggressività dei biancorossi sui punti d’incontro dei veterani e giovani della linea verde, motivatissimi sotto gli occhi dei coach, hanno concesso poco ai Livornesi.

Le dichiarazioni a fine gara del Coach Mauro Tronca: “Anche se le fonti di gioco statiche, mischia, sono tornate ad essere dominanti, in touche, soprattutto nel secondo tempo, non sono state al meglio, ma debbo dire che siamo riusciti a spostare progressivamente il baricentro del gioco nella metà campo dei nostri avversari. La parità con le mete dei nostri piloni ed i calci piazzati di Beltramino – per tornare sopra break – e una considerevole mole di lavoro sul sostegno e le puliture hanno messo alle corde alla fine il Livorno. Ci teniamo contenti i 4 punti che sono i primi del campionato e vogliamo sempre giocarci le partite sperando di avere più determinazione e magari chiudere gli incontri con fasi di gioco più convincenti e con meno errori”