Esordio amaro per il CRC: il Pesaro Rugby passa per 29-14

CIVITAVECCHIA – Avvio amaro per il CRC nel campionato di serie C. L’esordio al “Moretti Della Marta”, ieri pomeriggio, è stato bagnato da una sconfitta per 14-29 contro il Pesaro.

Un incontro che ha visto il CRC andare a punti con tre calci di punizione di Davide Nasello ed una meta di Marco Rossi non trasformata. Per il Pesaro Rugby 2 mete di cui una non trasformata, una meta tecnica ed un calcio di punizione. Nota dolente l’infortunio a Matteo Perullo la cui entità ed i cui tempi di rientro sono anfora da definire.

Vari fattori da considerare in questa sconfitta per i civitavecchiesi: l’esordio di Giorgio Centracchio nel ruolo di pilone in serie A ed alcuni errori del CRC in particolare in touche nella linea dei 22 in attacco dove avrebbe potuto portare vari punti e rimettere in discussione il risultato.

Da sottolineare tuttavia, coerentemente con la linea verde sposata dal CRC, l’Esordio in serie A di Rugby di un nutrito numero di giovanissimi inseriti durante l’incontro: Orlandi Massimiliano, Scisciani Alessio, De Paolis Filippo, Olivieri Fabiano, Bianco Michele; tanta emozione per i nuovi con interessanti spunti tecnici e tattici di riflessione tutti molto positivi.

Head Coach Mauro Tronca al termine della gara: “Il Pesaro ha avuto una migliore organizzazione di gioco ed ha sfruttato i nostri errori tutti fattori importanti ai fini della vittoria. Debbo però inviare un messaggio ai miei, ho visto che hanno giocato e dato tutto fino alla fine cercando in ogni fase di gioco di rimettere in discussione il risultato”.