Esordio a valanga per gli Snipers under 14

CIVITAVECCHIA – Doppia vittoria travolgente all’esordio per gli Snipers Liberati SRL: domenica al PalaMercuri i giovani under 14 allenati dal duo Martina Gavazzi e Gianmarco Novelli hanno battuto i pari età del Genzano per 16-1 e 15-2.

I nerazzurri hanno dimostrato un’ottima condizione atletica, nonostante il lungo periodo di assenza dalle gare, ed in pista la superiorità tecnica con il meritevole avversario è apparsa fin da subito evidente.

Tanti gli esordi assoluti e tanti i giocatori diversi andati in gol.

“Vedere tornare i piccoli in campo è stata una gioia – afferma il presidente Riccardo Valentini – e sono contento che la FISR ed il CONI abbiano inserito anche queste categorie nei campionati di interesse nazionale. I ragazzi sono stati bravi e aspettavano questo momento con trepidante attesa: sono felice che tutti abbiano avuto spazio, sono felice che anche gli esordienti si siano comportati bene e sono felice della giornata di festa che si è vissuta al PalaMercuri”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Emanuele Scotti, Daniele Ceccotti, Erika ed Aurora De Fazi, Gloria Padovan, Leandro Galioto, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Manuel Carannante, Stefano Travaglione.