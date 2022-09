Educamp CONI 2022: che successo!

CIVITAVECCHIA – Lo scorso venerdì 9 settembre, presso l’impianto sportivo Corsini – La Rosa, è andata in scena la festa di chiusura del Centro Estivo multidisciplinare Educamp CONI targato ASD Pallavolo Civitavecchia.

Gli Educamp CONI, centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, permettono nel periodo estivo di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

“Anche quest’anno – spiegano dalla dirigenza ASP – la nostra associazione ha fornito un’occasione unica nella quale tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive, avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport. Il tutto giocando e divertendosi. I giovani sono statiseguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp. Non solo discipline sportive, l’Educamp CONI è stato anche mangiare sano! Seguendo le direttive dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e della Federazione Medico Sportiva Italiana, sono state svolte delle attività per introdurre a tutti i piccoli partecipanti il tema della cultura alimentare sottolineando, attraverso la definizione di semplici regole, l’importanza di una sana e corretta alimentazione”.

Tutta la soddisfazione societaria, per l’intera iniziativa e per la festa di chiusura, è riassunta dalle parole del DT Giancarlo de Gennaro, stavolta nelle vesti di responsabile del Centro Estivo: “La festa finale dell’Educamp CONI, organizzato dalla nostra società durante questa calda estate, è stata la ciliegina sulla torta al termine di una esperienza intensa, molto divertente e costruttiva che speriamo possa continuare anche nel percorso socio-sportivo-culturale che abbiamo delineato per l’anno 2022/23. A nome e per conto della nostra associazione, da promotore e responsabile del centro estivo, vorrei ringraziare tutte le famiglie per la disponibilità e l’affetto dimostratocinel corso di questi mesi. È stata una esperienza molto gratificante che ritengo abbia arricchito tutti quanti, staff e partecipanti. Non posso sottrarmi dall’elogiare la coordinatrice del centro e tutti gli operatori che hanno fatto davvero un lavoro straordinario, caratterizzato da passione ed empatia. A loro un grazie sincero e grande da parte mia e della nostra associazione.”