Due punti utili per il Crc a Pesaro

CIVITAVECCHIA – Un match al cardiopalma e due punti utili portati a casa. Il CRC pareggia in casa del Rugby Pesaro, nella dodicesima giornata del campionato di serie A. E’ finita 17-17, una gara particolarmente emozionante.

“Siamo andati sotto inizialmente, poi abbiamo fatto un gran secondo tempo – racconta l’head-coach biancorosso Giampietro Granatelli -. Peccato l’ultimo calcio, Buscema non ha centrato i pali ma complessivamente è stata una buona partita. Due punti vanno bene, in una gara molto divertente. Nel secondo tempo siamo stati competitivi e arrembanti, per quanto fatto sono contento. Il pareggio? Nel rugby è come ‘dare il bacio ad una suocera’, non è come il calcio ma una situazione un po’ agrodolce”.

Gara in rimonta degli ospiti e mete di Rossi, Manuelli e Di Giammarco. Assegnato il Most Valuable Player a Filippo Buscema.