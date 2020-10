Due podi per il Team Bike Terenzi al Giro d’Italia Ciclocross

CIVITAVECCHIA – Esordio stagionale al Giro d’Italia Ciclocross per il Team Bike Terenzi. La formazione biancoceleste ha ottenuto due ottimi terzi posti, uno nella categoria Juniores con Vittorio Carrer e uno con Andrea Tarallo nella categoria G6. Due piazzamenti molto importanti in una corsa rosa che la formazione affiliata S.S. Lazio Ciclismo vuole onorare fino alla fine.

Il podio di Andrea Tarallo è arrivato al termine di una grande gara in una batteria che ha visto anche l’ottavo posto di Edoardo Pala. La mattinata di gare è poi proseguita con gli Esordienti, dove il Team Bike Terenzi ha portato a casa un 19/o posto con Francesco Massai, il 38/o di Flavio Amato e il 51/o di Tiziano Monti.

Tanta sfortuna, invece, nella gara degli Allievi: tra le ragazze, Sara Tarallo esce dalla top 10 per un guasto e taglia il traguardo a piedi: la giovane portacolori biancoceleste ottiene la 14/a piazza. Tra i ragazzi, arrivano il 39/o posto di Manuel Rescia e il 66/o di Giordano Gigli.

Grande attenzione stata rivolta alla gara Juniores, dove Vittorio Carrer ed Ettore Loconsolo hanno esordito con la maglia del Team Bike Terenzi. Purtroppo, l’avvio di Loconsolo è stato molto sfortunato in quanto una foratura al primo giro non gli ha permesso di lottare con i migliori, mentre per Vittorio Carrer è arrivato un bellissimo podio che conferma come la stagione di ciclocross sia iniziata molto bene per il giovane talento pugliese. Alla fine della gara, Loconsolo è 25/o, mentre Edoardo Di Luigi 40/o.

Alla gara ha portato prendere parte anche Daniele Peschi, il quale, nella categoria ID, ha potuto regalare spettacolo sul bellissimo percorso sabbioso di Jesolo.

Il prossimo appuntamento per il Team Bike Terenzi è la seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross che si svolgerà domenica a Corridonia.