Doppio titolo regionale per Beatrice Pelliccione nella categoria “Ragazze”

CIVITAVECCHIA – È tempo di campionato regionale cat. Ragazzi (2009-2010) ospitato nel bellissimo e rinnovato pistino indoor del Guidobaldi di Rieti: 160 atleti laziali per un totale di 230 atleti/gara hanno dato vita ad una intensa giornata di Atletica giovanile.

Per la Tirreno Atletica Civitavecchia, Beatrice Pelliccione si aggiudica il doppio titolo di campionessa regionale sul salto in alto e nel salto in lungo: valicata l’asticella a 1,43m e atterrata nella sabbia a 4,13m sbaraglia la concorrenza e porta a casa le due medaglie del metallo più pregiato, onorando la sua presenza nel Club Lazio con due risultati di sicuro spessore. La giovanissima atleta ha un grande potenziale eclettico e sfodera prestazioni importanti in tutte le discipline infatti oltre al main coach Dolci viene seguita anche dagli altri tecnici di specialità Leoni-Patanè-Pelliccione per affinare le varie tecniche.

Giunte da pochissimi mesi al “Moretti-della Marta”, le 2010 allenate da Isabella Papa, Melissa De Caro ed Eva Stiano sono già appassionate delle varie discipline tanto che si prestano a tutte le gare in programma del calendario societario. Buoni risultati e ottime prospettive di miglioramento sia nei 60m che nei 60hs, così come nell’alto dove anche Eva Striano si fregia del titolo di Campionessa Regionale con la misura di 1.10 metri, ottimo il 5° posto di Melissa De Caro nei 60hs con il pb.