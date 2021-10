Doppia sconfitta nel weekend per gli Snipers

CIVITAVECCHIA – Doppia sconfitta nel weekend di hockey in line per la formazione di serie B degli Snipers Civitavecchia.

Sabato pomeriggio in quel di Modena i nerazzurri, targati TECNOALT, hanno perso per 2-1 con tutte le reti siglate nel primo tempo. Nonostante un lungo assedio alla porta avversaria nel secondo tempo la rete del pareggio non è arrivata. In rete per gli Snipers Luca Tranquilli.

Domenica mattina al PalaMercuri invece c’è stata la sfida alla capolista. Il Tergeste Trieste ha vinto 5-3 ed era già avanti 3-1 nel primo tempo. I ragazzi di coach Gavazzi erano riusciti ad accorciare fino al 4-3 ma anche qui nel finale è sfuggita la rete del pari. In rete per gli Snipers Elia Tranquilli con una doppietta e Marco Stefani.

Marco Stefani: “La partita contro il Modena ci ha messo a dura prova, in un campo difficile per noi, che non ci permette di giocare come siamo abituati a fare, una spina nel fianco ogni volta che ci troviamo a fare una gara lì. Questa sconfitta non ci butta giù, ci fa solo venire voglia di migliorare sempre di più e di far crescere la nostra giovanissima squadra. Sicuramente siamo invogliati a fare di meglio e a prenderci la nostra rivincita a casa nostra. La partita contro il Trieste ce la siamo giocata bene, potevamo fare qualcosa in più il secondo tempo, però in generale siamo molto soddisfatti della nostra prestazione, riuscendo a giocarcela con una squadra che si combatte l’ascesa in serie A”.

(foto di Maurilio Mandolfo)