Di scena al “Moretti Della Marta” le Under 13 laziali in una splendida giornata di rugby giovanile

CIVITAVECCHIA – Domenica 13 Marzo è andato in scena, al Moretti Della Marta, sotto una giornata piena di sole, divertimento, gioia di stare insieme e di rugby, il concentramento delle Under 13 di Viterbo, Salario-Monterotondo, Ladispoli-Montevirginio, Primavera e CRC.

Sotto il comando del direttore di concentramento Valerio Storri e di educatori, allenatori, dirigenti, staff e supporter di tutte le squadre, i giovani rugbisti si sono dati battaglia all’insegna del gioco della palla ovale, contendendosela fino ad arrivare a meta.

Si sono visti in campo e sugli spalti, dove erano presenti i genitori e parenti dei ragazzi rugbisti, il piacere di partecipare, il coraggio e le capacità richiesti dal gioco, la passione per uno sport di squadra che arricchisce le vite di tutti coloro che ne sono coinvolti, le amicizie per la vita che si creano attraverso il comune interesse nel gioco.

Insomma si sono viste le caratteristiche atletiche e di intensità fisica del Rugby giovanile attraverso un senso nobile dell’amicizia prima e dopo le gare. La storica tradizione, che vede i giocatori delle squadre di Rugby ritrovarsi e divertirsi in campo, in un contesto sociale speciale.

Ed alla fine la ciliegina sulla torta: gli Old Rugby Civitavecchia con la spettacolare organizzazione del Terzo Tempo.