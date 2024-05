Da Civitavecchia all’Europa, Fabiano Di Marco trionfa ancora

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale saluta con orgoglio Fabiano Di Marco, tornato da un superexploit allo Sport Fest di Frankenthal, il torneo europeo durante il quale l’atleta civitavecchiese del G.S.V. Municher, che partecipava nella categoria Over 50, ha vinto due medaglie d’oro nel nuoto e una d’argento nella pallanuoto, categoria Over 50 Deaf (non udenti), portando sul tetto d’Europa i colori della nostra città.

Da parte sua, Di Marco, ovviamente soddisfatto del risultato, ha voluto ringraziare anche il presidente Parisi dello Sport Garden, dove ha potuto allenarsi in piscina, costruendo il percorso che lo ha portato a questi risultati straordinari.